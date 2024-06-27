Житель Онеги торговал вредной для здоровья продукцией пищепрома

Онежский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 58-летнего жителя города Онега виновным по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (закупка и хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, когда такая лицензия обязательна) и по ч. 5 ст. 171.1 УК (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками, совершенных в крупном размере).

Установлено, что подсудимый в период с 1.01.2023 по 20.04.2023 с целью сбыта и получения материальной выгоды от розничной продажи населению спиртосодержащей продукции незаконно приобрел 4 550 литров этилового спирта стоимостью 293 930 рублей, спиртосодержащую жидкость, разлитую под видом оригинальной алкогольной продукции (водки) в количестве 3127 бутылок емкостью 0,5 литра с этикетками различных наименований, общей стоимостью 353 405,24 рублей.

Также в целях дальнейшего сбыта он незаконно приобрел немаркированные табачные изделия в количестве 2 806 пачек стоимостью 333 914 рублей.

Указанные спиртосодержащую и табачную продукцию он хранил в используемом им гаражном боксе, до момента пресечения его преступной деятельности сотрудниками полиции и изъятия спиртосодержащей и табачной продукции из нелегального оборота.

Исследовав представленные прокурором доказательства и установленные по уголовному делу обстоятельства суд вынес подсудимому обвинительный приговор, которым назначил наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн руб лей .

Контрафактную немаркированную алкогольную и табачную продукцию судом постановлено уничтожить.

Приговор суда в законную силу не вступил.