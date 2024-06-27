Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Онеги торговал вредной для здоровья продукцией пищепрома

Онежский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал 58-летнего жителя города Онега виновным по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (закупка и хранение этилового спирта и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии, когда такая лицензия обязательна) и по ч. 5 ст. 171.1 УК (приобретение и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными марками, совершенных в крупном размере). 

Установлено, что подсудимый в период с 1.01.2023 по 20.04.2023 с целью сбыта и получения материальной выгоды от розничной продажи населению спиртосодержащей продукции незаконно приобрел 4 550 литров этилового спирта стоимостью 293 930 рублей, спиртосодержащую жидкость, разлитую под видом оригинальной алкогольной продукции (водки) в количестве 3127 бутылок емкостью 0,5 литра с этикетками различных наименований, общей стоимостью 353 405,24 рублей. 

Также в целях дальнейшего сбыта он незаконно приобрел немаркированные табачные изделия в количестве 2 806 пачек стоимостью 333 914 рублей. 

Указанные спиртосодержащую и табачную продукцию он хранил в используемом им гаражном боксе, до момента пресечения его преступной деятельности сотрудниками полиции и изъятия спиртосодержащей и табачной продукции из нелегального оборота. 

Исследовав представленные прокурором доказательства и установленные по уголовному делу обстоятельства суд вынес подсудимому обвинительный приговор, которым назначил наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей.

Контрафактную немаркированную алкогольную и табачную продукцию судом постановлено уничтожить.

Приговор суда в законную силу не вступил.

(фото с https://izobilnenskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru

06 сентябрь 14:45 | : Происшествия

Главные новости


Солунбал
Они тоже ходили в школу. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2024 (72)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)
Июнь 2024 (354)
Май 2024 (346)
Апрель 2024 (355)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20