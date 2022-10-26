Мошенники в сфере медицинских изделий из Архангельска раскошелятся за содеянное

Вступил в законную силу приговор Октябрьского районного суда г.Архангельска от 26.09.2022 в отношении директора ООО «Химбаза» и руководителя отдела продаж данной организации, осужденных за совершение группой лиц по предварительному сговору незаконного сбыта незарегистрированных медицинских изделий и покушения на мошенничество в крупном размере, то есть преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст.159, п. «а» ч. 2 ст. 2381 УК РФ.
Как установлено судом, в июле 2020 года в рамках заключенного с ГБУЗ АО «Архангельская детская клиническая поликлиника» государственного контракта на поставку медицинских изделий они передали в данную поликлинику 100 медицинских комбинезонов и 1000 хирургических халатов, не имеющих регистрационных удостоверений и не подлежащих в силу закона использованию в медицинском учреждении ни при каких условиях, приложив к ним с целью обмана представителей заказчика копии регистрационных удостоверений от иных медицинских изделий. За эту партию товара они затребовали оплату в размере 460 000 рублей, однако получить ее не смогли ввиду пресечения их противоправной деятельности оперативными сотрудниками РУ ФСБ России по Архангельской области.
Рассмотрев доводы жалоб стороны защиты о недоказанности вины осужденных суд, второй инстанции признал их несостоятельными.
Виновным назначено наказание в виде штрафа по 200 000 рублей каждому.