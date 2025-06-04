Вверх
Контрафактные сигареты опустошили кошелек жителя Архангельской области

Приморский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновным 55-летнего жителя деревни Заручей Приморского округа виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.3 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта и продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками в особо крупном размере).

Установлено, что осужденный в ноябре 2024 года посредством сети «Интернет» приобрел для последующего сбыта 16,5 тыс. пачек немаркированных специальными (акцизными) марками табачных изделий различных производителей, которые перевез в своем автомобиле и хранил по месту проживания в деревне Заручей Приморского округа. При этом часть табачных изделий он перевез в село Шеговары Шенкурского района и продал местному предпринимателю, после чего его незаконная деятельность была пресечена сотрудниками полиции, а табачная продукция изъята из незаконного оборота.

Вину в совершении преступления осужденный признал полностью.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 400 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

