Учительница Савинской школы заплатит ученику за нанесенные побои

Вступил в законную силу приговор Плесецкого районного суда от 30.12.2025 в отношении 58-летней учительницы, которая признана виновной по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении несовершеннолетнего и заведомо для виновной находящегося в беспомощном состоянии и иной зависимости), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение педагогическим работником своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка, соединенное с жестоким обращением).

Установлено, что осужденная с 5 ноября 2024 года по 18 марта 2025 года, исполняя свои профессиональные обязанности педагога по месту работы в Савинской школе, осознавая, что малолетний ученик находится в зависимости от нее, систематически причиняла физические и психические страдания потерпевшему путем нанесения побоев и иными насильственными действиями.

Осужденной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 3 года.

Удовлетворен гражданский иск потерпевшего о взыскании компенсации морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Апелляционная жалоба защитника с доводами о невиновности судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда в соответствии с позицией прокурора-апеллятора отклонена.

