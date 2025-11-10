Вверх
Садистку-маму из поморской глубинки отправили к психиатру на лечение

Красноборский районный суд Архангельской области согласился с позицией государственного обвинителя и признал виновной 21-летнюю жительницу с.Верхняя Тойма  по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего и лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии и в материальной и иной зависимости от виновного) и ст.156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением).         

Как установлено в суде молодая женщина, находясь по месту жительства с  ноября 2024 года по  апрель 2025 года, не имея какого-либо существенного повода, на почве личных неприязненных отношений к своей 2-х летней дочери причиняла ей побои и иные насильственные действия, а также жестоко обращалась с ней.    

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года и к штрафу в размере 40 тыс. рублей.

Также осужденной назначены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск, предъявленный прокурором  в интересах малолетнего ребенка, и принял решение взыскать с осужденной в пользу ребенку компенсацию морального вреда в размере 150 тыс. рублей.

09 февраль 14:08 | : Происшествия

