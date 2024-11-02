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Жестокой матери из поселка Боброво отказали в апелляции приговора

Вступил в законную силу приговор Приморского районного суда Архангельской области от 24.09.2024 в отношении 44-летней местной жительницы, осужденной за совершение преступлений, предусмотренных п.«г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, то есть причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями в отношении заведомо несовершеннолетнего и заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Установлено, что осужденная с декабря 2023 года по май 2024 года по месту жительства в пос. Боброво истязала находящуюся от нее в материальной и иной зависимости 17-летнюю дочь путем систематического оскорбления и унижения, нанесения ей иных насильственных действий, а также в указанный период ненадлежащим образом исполняла обязанности по воспитанию ребенка, жестоко обращаясь с ним.

Судом по совокупности преступлений виновной назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца 10 дней условно с испытательным сроком 2 года и возложением обязанностей.

Законность осуждения подтверждена судебной коллегией по уголовным делам Архангельского областного суда, доводы жалоб стороны защиты о невиновности в соответствии с позицией прокурора-апеллятора – оставлены без удовлетворения.

19 ноябрь 11:56 | : Происшествия

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