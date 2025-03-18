В Каргополе после ремонта библиотеки подрядчик оставил форменный бардак

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка в связи с публикациями в средствах массовой информации о нарушениях при размещении отходов при проведении ремонта центральной библиотеки г. Каргополя.

В ходе проверки дается оценка полноте мер, принятых подрядчиком по исполнению требований законодательства при проведении ремонта библиотеки, в том числе по организации накопления отходов и их вывоза на объект размещения, проверяется исполнение заказчиком полномочий по осуществлению контроля за выполнением работ.

По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.