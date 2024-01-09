Прокуратура связала Архангельск с деревней Повракульская ежедневным автобусом

Органами прокуратуры области проведена проверка исполнения министерством транспорта области законодательства при организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом по межмуниципальному маршруту № 120 г. Архангельск – дер. Повракульская Приморского муниципального района.

По результатам рассмотрения представления, внесенного прокуратурой области региональному министру транспорта, с привлечением администраций ГО «Город Архангельск» и МО «Приморский муниципальный район» осуществлен мониторинг движения автобусов, опрос жителей дер. Повракульская, внесены изменения в реестр межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Архангельской области, проведены конкурсные процедуры.

После вмешательства прокуратуры с 01.01.2024 организовано ежедневное движение автобусов по данному маршруту.