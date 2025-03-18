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Прокуратура занялась затоплением поселка Гидролизного завода фекальными водами

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа организована проверка в связи с публикациями в средствах массовой информации о нарушениях при эксплуатации канализационно-насосной станции на территории поселка Гидролизного завода г. Архангельска и ненадлежащем водоотведении.

В ходе проверки будет дана оценка полноте мер, принятых эксплуатирующей организацией по исполнению требований законодательства при работе канализационно-насосной станции, проверено исполнение полномочий по контролю органом местного самоуправления.

По итогам проверочных мероприятий при наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.

21 апрель 09:08 | : Скандалы

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