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Пенсионера МВД из Архангельской области отправили отдыхать в санаторий

Прокуратурой г. Архангельска по обращению пенсионера МВД России проведена проверка соблюдения его прав при предоставлении санаторно-курортного лечения.

Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства ФКУЗ «МСЧ МВД России по Архангельской области» гражданину необоснованно отказано в выдаче путевки в ведомственный санаторий в связи с непредставлением рекомендации врача и индивидуальной программы реабилитации инвалида. При этом обязанность по предоставлению данного рода документов законодательством на граждан не возложена.

В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города внесено представление начальнику ФКУЗ «МСЧ МВД России по Архангельской области».

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования заявителю и члену его семьи предоставлены путевки в ведомственный санаторий, права граждан восстановлены.

27 сентябрь 09:06 | : Скандалы

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