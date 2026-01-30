Прокуратура Архангельской области защитила права дочери умершего бойца СВО

Прокуратура Коношского района провела проверку по обращению члена семьи погибшего участника специальной военной операции в связи с отказом в предоставлении мер государственной поддержки.

Установлено, что Архангельским областным центром социальной защиты населения отказано в предоставлении части региональной единовременной выплаты в размере 2 млн рублей дочери погибшего участника специальной военной операции. Отказ обусловлен отсутствием документа, подтверждающего факт гибели военнослужащего от заболевания, полученного при выполнении задач в ходе СВО. По мнению государственного органа причинно-следственная связь между фактом наступления смерти военнослужащего и его участием в СВО отсутствовала.

Вместе с тем согласно сведениям Военного комиссариата военнослужащий скончался от заболевания, полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

В этой связи прокурором в интересах дочери погибшего военнослужащего направлено исковое заявление в суд о признании за несовершеннолетней права на получение части единовременной денежной выплаты.

В ходе судебного заседания судом получено заключение Военно-врачебной комиссии, согласно которому заболевание, приведшее к смерти военнослужащего, получено в период военной службы. 

На основании полученных доказательств исковые требования прокуратуры судом удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

(фото с https://market.yandex.ru

23 март 13:46 | : Скандалы

