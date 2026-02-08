Вверх
Прокуратура Северодвинска защитила права семьи погибшего на СВО

Прокуратура г. Северодвинска провела проверку по обращению членов семьи погибшего участника  специальной военной операции в связи с отказом им в предоставлении мер государственной поддержки.

Установлено, что Отделом социальной защиты населения по г. Северодвинску отказано в предоставлении региональной единовременной выплаты в размере 2 млн рублей отцу, являющемуся пенсионером и инвалидом, супруге, а также сыну погибшего участника специальной военной операции.

Отказ обусловлен отсутствием факта заключения участником СВО контракта с Министерством обороны России.

Однако уроженец города Северодвинска является ветераном боевых действий, выполнял цели и задачи специальной военной операции, в связи с чем члены его семьи имеют право на получение социальной гарантии, предусмотренной областным законодательством. 

В этой связи прокурором в Северодвинский городской суд в интересах семьи погибшего участника специальной военной операции направлено исковое заявление о признании отказов незаконными и возложении обязанности произвести региональную выплату.

Исковые требования прокуратуры судом удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокурора. 

11 февраль 08:57 | : Скандалы

