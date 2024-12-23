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Участник СВО из Котласа добился положенных выплат только через суд

Котласской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению участника специальной военной операции об отказе отделения социальной защиты населения по Котласскому району  в предоставлении региональной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты.

Установлено, что отделение соцзащиты необоснованно отказано в предоставлении выплаты в связи с отсутствием подтвержденного факта проживания заявителя на территории Архангельской области.

В целях восстановления нарушенных прав межрайонной прокуратурой  в суд направлено исковое заявление с требованием к ГКУ Архангельской области «Архангельский областной центр социальной защиты населения» признать за гражданином право на получение единовременной денежной выплаты, как военнослужащего, получившего ранение при выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, в размере 500 000 рублей.

Котласским городским судом исковые требования прокуратуры удовлетворены.

В настоящее время решение суда не вступило в законную силу. Получение гражданином денежных средств находится на контроле прокурора.

17 январь 14:58 | : Скандалы

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