Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Мать погибшего бойца СВО из Мезени получила 2 млн компенсации

Прокуратура Мезенского района провела проверку по обращению члена семьи погибшего участника специальной военной операции в связи с отказом  в предоставлении мер государственной поддержки.

Установлено, что Отделением социальной защиты населения по Мезенскому району отказано в предоставлении региональной единовременной выплаты в размере 2 млн рублей матери погибшего участника специальной военной операции. Отказ обусловлен отсутствием факта заключения участника СВО контракта с Министерством обороны России.

Однако уроженец города Мезени является ветераном боевых действий, выполнял цели и задачи специальной военной операции, награжден Орденом Мужества, в связи с чем члены его семьи имеют право на получение социальной гарантии, предусмотренной областным законодательством.

В этой связи прокурором в суд в интересах матери погибшего участника СВО направлено исковое заявление о признании отказов незаконными и возложении обязанности произвести региональную выплату.

Исковые требования прокуратуры судом удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокурора района

11 март 14:19 | : Происшествия

Главные новости


"Баллада о детском враче" и другие. Стихи к 8-му марта
С весенним настроением. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2026 (112)
Февраль 2026 (334)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)



Деньги


все материалы
«    Март 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20