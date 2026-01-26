Мать погибшего бойца СВО из Мезени получила 2 млн компенсации

Прокуратура Мезенского района провела проверку по обращению члена семьи погибшего участника специальной военной операции в связи с отказом в предоставлении мер государственной поддержки.

Установлено, что Отделением социальной защиты населения по Мезенскому району отказано в предоставлении региональной единовременной выплаты в размере 2 млн рублей матери погибшего участника специальной военной операции. Отказ обусловлен отсутствием факта заключения участника СВО контракта с Министерством обороны России.

Однако уроженец города Мезени является ветераном боевых действий, выполнял цели и задачи специальной военной операции, награжден Орденом Мужества, в связи с чем члены его семьи имеют право на получение социальной гарантии, предусмотренной областным законодательством.

В этой связи прокурором в суд в интересах матери погибшего участника СВО направлено исковое заявление о признании отказов незаконными и возложении обязанности произвести региональную выплату.

Исковые требования прокуратуры судом удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле прокурора района