Семья погибшего бойца СВО добилась через суд помощи от властей

Котласская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению члена семьи погибшего участника специальной военной операции в связи с отказом в предоставлении меры государственной поддержки.

Установлено, что Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Архангельской области отказано в назначении пенсии по случаю потери кормильца супруге гражданина, погибшего в ходе проведения специальной военной операции.

Основанием для отказа явилось то обстоятельство, что частная военная компания, с которым гражданин заключал соглашение, не является добровольческим формированием, созданным Министерством обороны Российской Федерации.

Однако погибший выполнял цели и задачи специальной военной операции, в связи с чем члены его семьи имеют право на получение социальных гарантий, предусмотренных законодательством.

В этой связи прокурором в Котласский городской суд в интересах супруги погибшего участника специальной военной операции направлено исковое заявление о признании отказа незаконным и возложении обязанности назначить пенсию.

Решением Котласского городского суда исковые требования прокуратуры удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле межрайонного прокурора.