Прокуратура Архангельской области безжалостно штрафует разгильдяев в органах власти

Всего в истекшем периоде текущего года прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа при осуществлении надзора 
 за исполнением законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан  выявлено 398 нарушений, в связи с чем принято 179 актов прокурорского реагирования, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 148 лиц.

К примеру, прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа выявлены нарушения порядка рассмотрения обращений граждан в инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники города Северодвинска, выразившиеся в направлении ответа заявителю с недостоверными сведениями о проведении проверки и отсутствии нарушений законодательства в сфере безопасности эксплуатации тракторов и самоходных машин.

По данному факту заместителем прокурора области и автономного округа в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 2 Ломоносовского судебного района г. Архангельска руководитель инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники города Северодвинска привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Прокуратурой Вельского района выявлен факт нарушения установленного законом 30-дневного срока рассмотрения обращения граждан, в связи с чем прокуратурой в отношении заместителя главы администрации Вельского муниципального района возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ, которое рассмотрено мировым судьей с назначением административного наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.

28 октябрь 14:00

Выборы в Коскошинском приходе. Из прошлого Поморья
Если в кранах нет воды... Депутаты АрхГорДумы за неделю

Деньги


все материалы
