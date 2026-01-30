СРО снова попало в уголовное дело

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительными работами в Холмогорском районе, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции, коммерческого подкупа в виде денег в значительном размере).

По версии следствия, в 2022 году подозреваемый передал денежные средства в качестве коммерческого подкупа за членство в саморегулируемой организации с целью участия в выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий и сооружений на территории региона путем оформления подложных документов, якобы свидетельствующих о наличии у коммерческой организации квалифицированных специалистов в области строительства.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных органами прокуратуры.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В офисе коммерческой организации проведен обыск, изъяты документы, имеющие значение для дела.

Следствие ведет следственный отдел по Холмогорскому району регионального следственного управления СК России.

Следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР направлением в суд завершено расследование уголовного дела по обвинению троих сотрудников саморегулируемой организации в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц (https://arh.sledcom.ru/news/item/2001443/ )).

(фото с https://hab.mk.ru)