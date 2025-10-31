Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Коммерс из НАО поддался на уговоры коррумпированного СРО

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительными работами в Ненецком автономном округе, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции, коммерческого подкупа в виде денег в значительном размере).

Следствием установлено, что в 2022 году обвиняемый согласился на предложение руководства саморегулируемой организации в сфере строительства за коммерческий подкуп в виде денег незаконно включить и ежегодно осуществлять пролонгацию членства в саморегулируемой организации с целью участия в государственных и коммерческих тендерах на объектах капитального строительства путем оформления подложных документов, якобы свидетельствующих о наличии  в штате указанного общества квалифицированных специалистов в области строительства. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным   заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР направлением в суд завершено расследование уголовного дела по обвинению троих сотрудников саморегулируемой организации в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц (https://arh.sledcom.ru/news/item/2001443/)). 

12 декабрь 10:50 | : Скандалы

Главные новости


Закрытие школы в Лешуконском как приговор всему округу
От зарплаты до зарплаты. Богатенькие в СССР

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2025 (195)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)
Июль 2025 (399)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20