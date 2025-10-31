Коммерс из НАО поддался на уговоры коррумпированного СРО

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению генерального директора общества с ограниченной ответственностью, занимающегося строительными работами в Ненецком автономном округе, в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.3 ст.204 УК РФ (незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции, коммерческого подкупа в виде денег в значительном размере).

Следствием установлено, что в 2022 году обвиняемый согласился на предложение руководства саморегулируемой организации в сфере строительства за коммерческий подкуп в виде денег незаконно включить и ежегодно осуществлять пролонгацию членства в саморегулируемой организации с целью участия в государственных и коммерческих тендерах на объектах капитального строительства путем оформления подложных документов, якобы свидетельствующих о наличии в штате указанного общества квалифицированных специалистов в области строительства.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственным отделом по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР направлением в суд завершено расследование уголовного дела по обвинению троих сотрудников саморегулируемой организации в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц (https://arh.sledcom.ru/news/item/2001443/)).