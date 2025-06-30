Уголовное дело руководителей архангельского РСО обрастает подробностями

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении лиц из числа руководства коммерческой организации, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «б, в» ч. 3 ст. 204 УК РФ (незаконная передача коммерческого подкупа, совершенного за заведомо незаконные действия, в крупном размере).

Следствием установлено, что в 2019 году подозреваемые согласились на предложение руководства саморегулируемой организации в сфере строительства за коммерческий подкуп в виде денег незаконно включить и ежегодно осуществлять пролонгацию членства в саморегулируемой организации с целью участия в государственных и коммерческих тендерах на объектах капитального строительства в рамках национальных проектов путем оформления подложных документов, якобы свидетельствующих о наличии в штате организации квалифицированных специалистов в области строительства. По версии следствия, с 2019 по 2024 год подозреваемые передали не менее 200 тысяч рублей в виде коммерческого подкупа заинтересованным лицам.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В офисе коммерческой организации проведен обыск, изъяты документы, имеющие значение для дела.

Следствие ведет следственный отдел по Октябрьскому округу города Архангельска регионального следственного управления СКР.