В Архангельске продолжают возбуждать уголовные дела против директора СРО

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области Ненецкому автономному округу возбуждено второе уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора и двух лиц, выполнявших управленческие функции в саморегулируемой организации, в совершении 10-ти преступлений, предусмотренных п. «а, в, г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный организованной группой, в крупном и значительном размерах, за заведомо незаконные действия).

Следствием установлено, что руководство саморегулируемой организаций в сфере строительства с начала 2019 года по конец 2024 года предлагало индивидуальным предпринимателям и представителям хозяйственных обществ за коммерческий подкуп в виде денег незаконно включать и ежегодно осуществлять пролонгацию членства в саморегулируемой организации с целью участия в государственных и коммерческих тендерах на объектах капитального строительства в рамках национальных проектов путем оформления подложных документов, якобы свидетельствующих о наличии в штате хозяйствующих субъектов квалифицированных специалистов в области строительства. Согласившиеся на высказанное предложение представители коммерческих организаций и индивидуальные предприниматели передавали денежные средства в виде коммерческого подкупа руководству саморегулируемой организации, получив которые, те подготавливали подложные документы по включению их в состав членов саморегулируемой организации, а впоследствии осуществляли пролонгацию их членства в специализированном органе.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

Следствие ведет следственный отдел по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО. Ранее оконченное производством уголовное дело по обвинению указанных лиц в совершении 17-ти аналогичных преступлений направлено в суд для рассмотрения по существу.