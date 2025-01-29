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В Архангельске организатор строительства уличен в коммерческом подкупе

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области Ненецкому автономному округу в ходе расследования уголовного дела по обвинению сотрудников саморегулируемой организации в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц), установлена причастность руководителя общества с ограниченной ответственностью к незаконной передаче коммерческого подкупа (п. «б» ч.3 ст.204 УК РФ).

 По данным следствия, в 2022 году подозреваемый согласился на предложение руководства саморегулируемой организации в сфере строительства за коммерческий подкуп в виде денег незаконно включить и ежегодно осуществлять пролонгацию членства в саморегулируемой организации с целью участия в государственных и коммерческих тендерах на объектах капитального строительства в рамках национальных проектов путем оформления подложных документов, якобы свидетельствующих о наличии  в штате указанного общества квалифицированных специалистов в области строительства. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.

 В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания.

 Следствие ведет следственный отдел по Октябрьскому округу города Архангельска Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

19 февраль 09:00 | : Скандалы

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