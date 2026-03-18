В Архангельской области женщина по недосмотру угробила мать-инвалида

Виноградовский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал жительницу п. Березник виновной по ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Установлено, что 28.11.2025 осужденная, находясь по месту проживания со своей пожилой матерью, которая в силу возраста и наличия инвалидности лишена возможности самостоятельно передвигаться, выгребла золу из дровяной печи в бумажный пакет для последующего использования в качестве удобрения и не убедившись в отсутствии тлеющих углей.

Женщина поместила пакет в пристройке, расположенной перед входом в жилую квартиру, который в последующем оставила без присмотра, что привело к возгоранию и сильному задымлению данной пристройки, а в дальнейшем и самой квартиры.

В результате пожара мать подсудимой погибла от острого отравления угарным газом.

Вину в содеянном обвиняемая признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил виновную к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.