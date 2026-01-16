Плесецкая мать получила условный срок за гибель двоих детей

Плесецкий районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 26-летнюю местную жительницу виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Установлено, что 26.09.2025 обвиняемая оставила без присмотра троих малолетних детей, при этом в комнате, где они находились, имелись источники открытого огня– включенные электроприборы, газовая зажигалка. Бесконтрольное использование детьми этих предметов привело к возгоранию и сильному задымлению помещения.

Вернувшись в квартиру, мать смогла спасти от смерти только одного ребенка, двое других детей (2022 и 2023 года рождения) погибли от острого отравления угарным газом.

Суд, учитывая позицию государственного обвинителя, приговорил виновную к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.