Жительница Лешукони получила 1.5 года колонии за пожар со смертельным исходом

Лешуконский районный суд Архангельской области согласился с доводами прокуратуры, признав 42-летнею жительницу с.Лешуконского виновной по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Установлено, что осужденная проживала в квартире с сожителем и пожилой матерью. Днем 30.09.2024, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимая оставила без присмотра включенную электрическую плитку. В результате произошло возгорание. В  ходе пожара сожитель и мать осужденной погибли. Подсудимая вину в совершении преступления признала в полном объеме, в содеянном раскаялась.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде  1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселении.

 

