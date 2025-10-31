Вверх
В Плесецке мать обвиняется в гибели двоих детей на пожаре

Прокурором Плесецкого района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летней местной жительницы, обвиняемой по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). 

В ходе следствия установлено, что 26.09.2025 обвиняемая оставила без присмотра троих малолетних детей, при этом в комнате, где они находились, имелись  включенные электроприборы и газовая зажигалка. Бесконтрольное использование детьми этих предметов привело к возгоранию и сильному задымлению помещения.

Вернувшись в квартиру, мать смогла спасти от смерти только одного ребенка. Двое других детей, 2022 и 2023 года рождения, погибли, получив острое отравление угарным газом.

Уголовное дело направлено в Плесецкий районный суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

15 декабрь 08:44

