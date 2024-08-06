В НАО наказали мать ребенка, погибшего под лошадиным копытом

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа согласился с позицией государственного обвинителя и признал местную жительницу виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Установлено, что 26.05.2024 оставленный без присмотра во дворе дома 6-летний сын виновной подошел к принадлежащей ей и бесконтрольно гуляющей там же лошади, которая ударила его копытом в голову. От удара ребенок потерял сознание и упал лицом в лужу, где от механической асфиксии наступила его смерть.

Случившееся произошло в связи с недобросовестным исполнением подсудимой своих родительских обязанностей и допущенным ею свободным выгулом на придомовой территории крупного домашнего животного вне специально огороженного места для его содержания.

Осужденная вину в совершении преступления признала, в содеянном раскаялась.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 1 года 9 месяцев ограничения свободы.

Приговор в законную силу не вступил.