Архангелогородка признана виновной в гибели своих детей

Соломбальский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 29-летнюю жительницу областного центра виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Установлено, что осужденная, являясь матерью двоих малолетних детей 2018 и 2020 года рождения, достоверно зная, что в жилом помещении находятся спички и газовые зажигалки, не предвидя возможность возникновения возгорания, осознавая, что дети в силу возраста не смогут потушить пожар или выбраться, в ночное время с 5 на 6 января 2022 года ушла из квартиры, распивала спиртные напитки, оставив детей одних на длительный период времени.

Днем 6 января 2022 года в многоквартирном доме № 49 по ул.Стахановская в г. Архангельске в результате бесконтрольного использования оставленными без присмотра детьми спичек и газовых зажигалок произошло возгорание квартиры, приведшее к пожару и задымлению, а несовершеннолетние, лишенные возможности выбраться или потушить пожар, получили острое отравление угарным газом и погибли.

Осужденная вину признала, в содеянном раскаялась.

Приговором суда ей определено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

Судебное решение не вступило в законную силу.