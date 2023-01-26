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Архангелогородка признана виновной в гибели своих детей

Соломбальский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал 29-летнюю жительницу областного центра виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Установлено, что осужденная, являясь матерью двоих малолетних детей 2018 и 2020 года рождения, достоверно зная, что в жилом помещении находятся спички и газовые зажигалки, не предвидя возможность возникновения возгорания, осознавая, что дети в силу возраста не смогут потушить пожар или выбраться, в ночное время с 5 на 6 января 2022 года ушла из квартиры, распивала спиртные напитки, оставив детей одних на длительный период времени. 

Днем 6 января 2022 года в многоквартирном доме № 49 по ул.Стахановская в г. Архангельске в результате бесконтрольного использования оставленными без присмотра детьми спичек и газовых зажигалок произошло возгорание квартиры, приведшее к пожару и задымлению, а несовершеннолетние, лишенные возможности выбраться или потушить пожар, получили острое отравление угарным газом и погибли.

Осужденная вину признала, в содеянном раскаялась.

Приговором суда ей определено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

Судебное решение не вступило в законную силу.

(фото с http://i-doktor.com/) 

20 февраль 08:52 | : Происшествия

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