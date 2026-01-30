Медику из НАО, гонявшему служебный вертолет в хвост и в гриву, присудили штраф

Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа согласился с позицией государственного обвинителя и признал бывшего начальника отдела организации выездов мобильной медицинской бригады ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа» виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, а именно использование должностным лицом своих полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов организации и охраняемых законом интересов общества и государства).

Установлено, что подсудимый в 2025 году организовал два вылета воздушных судов АО «Нарьян-Марскиий объединенный авиаотряд» в населенные пункты автономного округа для собственных нужд, включив в маршруты авиаперелетов пункты посадки и высадки в местах, не предназначенных для целей учреждения здравоохранения, перевозя на заказных авиарейсах граждан, не являющихся медицинскими работниками и пациентами поликлиники.

Незаконные действия обвиняемого привели к увеличению затрат бюджетных средств медицинской организации на сумму, превышающую 190 тысяч рублей.

Подсудимый вину в совершении инкриминированного ему преступления признал и возместил причиненный имущественный ущерб в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, на срок 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.