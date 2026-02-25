В НАО чиновник от медицины гонял служебный вертолет по своим делам

Прокуратура Архангельской области и автономного округа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника отдела организации выездов мобильной медицинской бригады ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа», обвиняемого по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Следствием установлено, что обвиняемый, используя служебное положение, в 2025 году организовал два вылета воздушных судов АО «Нарьян-Марскиий объединенный авиаотряд» в населенные пункты НАО для собственных нужд, включив в маршруты следования авиаперелетов пункты посадки и высадки в местах, не предназначенных для целей учреждения здравоохранения, перевозя на заказных авиарейсах граждан, и получив за оказанные услуги денежные средства.

Своими незаконными действиями по включению дополнительных пунктов взлетов и посадок привели к увеличению затрат бюджетных средств учреждения здравоохранения на сумму 191 099 рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УМВД России по НАО, расследовалось Нарьян-Марским МСО СУ СК России по АО и НАО.

Для рассмотрения по существу уголовное дело будет направлено в Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа.