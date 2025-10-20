В Архангельской области расследуется мошенничество в культурной сфере

Прокуратурой Архангельской области и Ненецкого автономного округа утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора муниципального автономного учреждения культуры, обвиняемого по п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов организаций и охраняемых законом интересов общества и государства, совершенные с причинением тяжких последствий, из корыстной и иной личной заинтересованности).

Директор указанного Учреждения в период с 01.06.2011 по 13.02.2023, выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, совершил явно выходящие за пределы его полномочий действия в целях обеспечения исключительно для своих личных корыстных интересов как единственного учредителя и фактического руководителя коммерческой организации по приобретению за счет денежных средств Учреждения в собственность кинопрокатного оборудования и впоследствии предоставленного Учреждению в пользование на основании договоров аренды.

В результате его преступных действий существенно нарушены права и законные интересы Учреждения, наступили тяжкие последствия, выразившиеся в экономически необоснованных затратах Учреждения на аренду кинооборудования в размере более 26 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, направленных в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ прокуратурой области и автономного округа, и результатов оперативно-розыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области, расследовалось Следственным управлением Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Северодвинский городской суд Архангельской области.