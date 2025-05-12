Скандал в НАО: замгубернатора уволен по иску прокурора

Установлено, что в период с 2021-2022 г.г. бывшим заместителем губернатора Ненецкого автономного округа в составе организованной преступной группы, путем незаконного заключения контрактов на поставку медицинского оборудования, совершены хищения бюджетных средств на общую сумму 24,6 млн руб. (в настоящее время уголовное дело на стадии рассмотрения в суде).

Комитетом по вопросам противодействия коррупции Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа на основании представления СУ СК России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу по изложенным обстоятельствам проведена проверка, после завершения которой до применения взыскания за совершенное коррупционное правонарушение, заместителем губернатора автономного округа добровольно сложены полномочия.

Не согласившись с таким порядком прекращения его полномочий, прокурор области и автономного округа обратился в Нарьян-Марский городской суд с исковым заявлением об изменении основания увольнения на освобождение от должности в связи с утратой доверия. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объёме. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее по другим эпизодам преступления, вступившим в законную силу приговором Нарьян-Марского городского суда, данный заместитель губернатора автономного округа был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).