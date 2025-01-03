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В Поморье инспектор госконтроля злоупотреблял служебным положением

Красноборский районный суд согласился с позицией государственного обвинителя и признал государственного инспектора отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов по Архангельской области Североморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства) и ч. 1 ст. 303 УК РФ  (фальсификация доказательств по делу об административном правонарушении должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях).

Установлено, что подсудимый в период  2021 – 2023 гг., являясь должностным лицом, наделенным полномочиями по выявлению и пресечению правонарушений в области рыболовства и охраны водных биоресурсов, составлению протоколов об административных правонарушениях, желая облегчить свою работу, уменьшить её объем и искусственно увеличить количественные показатели своей служебной деятельности, сфальсифицировал доказательства по делам об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ (нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира).

Приговором суда виновному по совокупности преступлений назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.

28 январь 10:51 | : Скандалы

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