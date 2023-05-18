Глава МО "Пертоминское" услышал свой нестрогий приговор

Приморский районный суд согласился с позицией государственного обвинения и признал виновным главу муниципального образования «Пертоминское» Сергея Лешукова по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, то есть использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, совершенное из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, совершенное главой органа местного самоуправления).

Установлено, что обвиняемый в период с 14.07.2020 по 22.12.2020, находясь при исполнении служебных обязанностей, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заведомо осознавая, что работы по ремонту трех пожарных водоемов, расположенных на территории сельского поселения, фактически не будут произведены в соответствии с разработанным сметным расчетом, изготовил и подписал фиктивные договоры и акты о приемке выполненных работ.

В последующем на основании данных документов перечислил бюджетные денежные средства, принадлежащие муниципальному образованию «Пертоминское», аффилированным лицам, тем самым причинив муниципальному образованию ущерб в размере 955 334 рублей.

С учетом обстоятельств и данных о личности подсудимого, судом назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.

При назначении наказания судом учтено, что на стадии расследования подсудимый возместил ущерб в полном объеме.

Приговор суда в законную силу не вступил.