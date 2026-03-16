В госучреждении Архангельска издевались над брошенными животными

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой завершены проверочные мероприятия по публикациям в СМИ о случаях ненадлежащего обращения с животными, содержащимися в приюте государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельская городская станция по борьбе с болезнями животных» в дер. Повракульская Приморского муниципального округа Архангельской области.

В ходе проверки установлены факты  несоблюдения законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе организации деятельности приютов для животных, о ветеринарии, связанные с несоответствием площадки для выгула, карантинного помещения, стационара требованиям закона, не обеспечением проведения требуемых мероприятий по уходу за животными в период выходных праздничных дней, ненадлежащим учетом, маркированием, ведением реестра животных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не осуществлением обязательной фиксации процесса их отлова, хранением кормов в непредназначенном для этого помещении и с превышением температурного режима, нарушением ветеринарно-санитарных правил при обращении с биологическими отходами.

Помимо этого, выявлены незаконные положения локальных актов, ограничивающих посещение приюта гражданами и добровольцами (волонтерами), а также не учитывающих суточные нормы и режим кормления щенков и котят.

В целях защиты животных, предотвращения распространения заболеваний и их массовой гибели, соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан руководителям инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области и ГБУ АО «Архангельская городская станция по борьбе с болезнями животных» внесены представления об устранении нарушений, в отношении  должностного лица учреждения возбуждены дела об административных правонарушениях по  ч. 1 ст. 8.54 и ч. 3 ст.10.8 КоАП РФ.

При надзорном сопровождении органов прокуратуры ОП «Приморский» МО МВД России «Новодвинский» проводится процессуальная проверка на предмет наличия в действиях должностных лиц учреждения признаков преступления, предусмотренного             ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Мероприятия по устранению нарушений находятся на контроле природоохранной прокуратуры. 


17 март 11:48 | : Скандалы

