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Власти Приморского округа обязали создать собачьи площадки

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой по результатам анализа состояния законности в деятельности администрации Приморского муниципального округа Архангельской области выявлены нарушения федерального законодательства об ответственном обращении с животными.

Установлено, что на территории Приморского муниципального округа Архангельской области по данным инспекции по ветеринарному надзору Архангельской области находится и проживает не менее пятисот домашних животных, однако администрацией Приморского муниципального округа меры по созданию площадок для выгула домашних животных не приняты, организация данных мероприятий не реализуется, что не позволяет обеспечить безопасность граждан и соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В этой связи природоохранной прокуратурой к администрации Приморского муниципального округа Архангельской области 27.06.2024 подано административное исковое заявление.

Решением Приморского районного суда Архангельской области от 21.08.2024 исковые требования прокурора удовлетворены. 

На администрацию Приморского муниципального округа Архангельской возложены обязанности в течении одного года и шести месяцев создать площадки для выгула домашних животных на территории п. Уемский, д. Рикасиха и п. Катунино в соответствии с требованиями федерального законодательства об ответственном обращении с животными.

 

25 сентябрь 14:26 | : Скандалы

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