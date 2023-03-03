Архангельский приют для собак обвиняется в плохом содержании подопечных

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства об ответственном обращении с животными.

Данная деятельность регламентирована Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ, порядком осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и организации деятельности приютов для животных на территории Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 17.12.2019 № 703-пп.

Установлено, что автономная некоммерческая организация «Приют для животных «Добрый дом» оказывает услуги по содержанию безнадзорных животных, на момент проверки на содержании находилось 229 собак. Однако в деятельности организации выявлены нарушения закона, связанные с необеспечением минимальной численностью работников приюта, несвоевременной уборкой вольеров, отсутствием достаточного количества выгульных площадок, а также нарушения законодательства об отходах производства и потребления при организации сбора и вывоза отходов, что не позволяет обеспечить надлежащую защиту содержащихся в приюте животных.

По результатам проведенной проверки директору общества внесено представление об устранении допущенных нарушений. Ситуация находится на контроле прокуратуры.