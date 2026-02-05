Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельской области прокуратура пожурила приют для животных

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, инспекцией по ветеринарному надзору Архангельской области организованы проверочные мероприятия по информации, размещенной в социальных сетях о случаях ненадлежащего обращения с животными, содержащимися в приюте государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельская городская станция по борьбе с болезнями животных» в дер. Повракульская Приморского муниципального округа Архангельской области.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе организации деятельности приютов для животных, о ветеринарии. 

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

 (фото с https://krd.ru/novosti/glavnye-novosti/news_14122020_163027/

09 февраль 11:57 | : Скандалы

Главные новости


День за днем. Депутаты АрхГорДумы за неделю
В Архангельске на прощание с зимой запускают «Кинопанораму»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (100)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20