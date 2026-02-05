В Архангельской области прокуратура пожурила приют для животных

Архангельской межрайонной природоохранной прокуратурой совместно со специалистами Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, инспекцией по ветеринарному надзору Архангельской области организованы проверочные мероприятия по информации, размещенной в социальных сетях о случаях ненадлежащего обращения с животными, содержащимися в приюте государственного бюджетного учреждения Архангельской области «Архангельская городская станция по борьбе с болезнями животных» в дер. Повракульская Приморского муниципального округа Архангельской области.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об ответственном обращении с животными, в том числе организации деятельности приютов для животных, о ветеринарии.

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

