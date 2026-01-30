Заведующая столовой из Мирного кормилась за счет заведения

Приговором Мирнинского городского суда 43-летняя заведующая столовой в г. Мирный признана виновной по ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что в течение 2024 года женщина обманывала своего работодателя,  проставляя в табелях учета рабочего времени часы, в которые работники фактически трудовую функцию не выполняли. 

При получении расчетных листов на работников она самостоятельно определяла размер излишне выплаченной им заработной платы и предлагала данные денежные средства перечислить на ее личный счет.

Всего осужденной незаконно получено свыше 350 тыс. рублей.

Причиненный материальный ущерб женщина возместила. 

При назначении наказания также учтены положительные характеристики личности и совершение преступления впервые. Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей.

16 март 10:03

