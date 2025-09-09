Начальник почты в Ленском районе украла на работе полмиллиона

Вилегодский районный суд Архангельской области согласился с доводами государственного обвинителя, признав 42-летнюю жительницу п.Запань Яренга Ленского района виновной по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Установлено, что в период с октября 2024 года по январь 2025 года обвиняемая, являясь начальником отделения почтовой связи, используя служебное положение, присвоила и похитила из кассы отделения денежные средства в общей сумме свыше 500 тыс. рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению.

В ходе следствия обвиняемая частично возместила причиненный ущерб.

Приговором суда виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 60 000 рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам РУФСБ России по Архангельской области.