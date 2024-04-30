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Расхитительница бюджета Ягринской гимназии отделалась условным приговором

Северодвинский городской суд согласился с позицией государственного обвинения и признал бывшего бухгалтера МАОУ «Ягринская Гимназия» виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что работник бухгалтерии в 2021 и 2022 годах присваивала денежные средства, полученные ей из кассы для внесения на лицевой счет общеобразовательного учреждения, а также злоупотребляя доверием главного бухгалтера и директора гимназии, с использованием вверенных ей «электронных ключей» производила начисление на свой расчетный счет сверх причитающихся ей выплат.

Всего женщина похитила 3,7 млн рублей.

Осужденная вину в совершении преступлений признала, в содеянном раскаялась, частично возместила ущерб. 

Приговором суда подсудимой по совокупности преступлений назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с  испытательным сроком 2 года.

Приговор суда в законную силу не вступил.

 

31 май 13:37 | : Скандалы

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