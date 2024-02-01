Руководитель детского сада из Няндомы отбирала премии у сотрудников

Вступил в законную силу приговор Няндомского районного суда от 08.04.2024, которым бывший руководитель одного из детских садов г. Няндомы признана виновной по ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 285, ч. 1 ст. 292 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере, присвоение с использованием служебного положения, злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог).

Судом установлено, что виновная в период с 2019 по 2022 год фиктивно трудоустроила в возглавляемое ею учреждение троих своих знакомых, которые в действительности трудовые функции не исполняли. Полученные в качестве заработной платы денежные средства в последующем передавались осужденной. Общая сумма похищенных таким образом денежных средств превысила 1 млн рублей.

Кроме этого, виновная с целью создания видимости успешности и благополучия возглавляемого учреждения организовала работы по ремонту помещений детского сада, а для их оплаты организовала выплату ряду подчиненных работников премий, которые, злоупотребляя должностными полномочиями, принуждала отдавать ей.

Также установлено, что осужденная присвоила принадлежащий возглавляемому ею учреждению ноутбук стоимостью более 30 тыс. рублей.

Приговором суда виновной по совокупности преступлений назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и со штрафом в размере 200 тыс. руб.

В пользу администрации муниципального образования с осужденной взыскан 1 009 490,88 рублей в счет компенсации причиненного преступлениями ущерба.

В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Архангельского областного суда приговор оставила без изменения, а жалобы осужденной и ее защитника с доводами о невиновности – без удовлетворения.