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Злыдню-мать из Архангельска примерно наказали за истязание дочерей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице города Архангельска. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двух несовершеннолетних) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним). 

Следствием и судом установлено, что по месту жительства в областном центре с сентября 2021 года по май 2023 года осужденная на почве личных неприязненных отношений, используя малозначительные поводы, выражая недовольство поведением сына сожителя 2013 года рождения и мальчика 2009 года рождения, находившегося под ее опекой, систематически наносила им побои руками и подручными предметами по голове и телу, а также ограничивала их в свободе передвижения. 

После сигнала из образовательного учреждения, в котором проходил обучение один из потерпевших, и выявления противоправных действий, дети изъяты из семьи и находятся в специализированном государственном учреждении.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом. Осужденной предоставлена отсрочка от отбывания наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком 14-летнего возраста. Также суд взыскал с нее в пользу каждого потерпевшего по 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

27 июнь 16:50 | : Скандалы

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