Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пожилой архангельский папаша истязал малолетнюю дочь

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что с сентября 2022 года по май 2023 года по месту жительства в городе Архангельске осужденный на почве личной неприязни к 12-летней дочери, используя малозначительные поводы, выражая недовольство ее поведением, систематически наносил потерпевшей побои, ненадлежащим образом осуществлял родительские обязанности, употреблял спиртные напитки в присутствии девочки. 

О произошедшем стало известно после того, как потерпевшая после очередного избиения рассказала о произошедшем брату, который сообщил в органы полиции.  

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Также суд взыскал с осужденного 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней преступлением. 

(фото с https://dzen.ru) 

27 декабрь 08:52 | : Происшествия

Главные новости


Грехи наши тяжкие. Ироничная проза
Верной дорогой идите, товарищи!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (366)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20