Пожилой архангельский папаша истязал малолетнюю дочь

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что с сентября 2022 года по май 2023 года по месту жительства в городе Архангельске осужденный на почве личной неприязни к 12-летней дочери, используя малозначительные поводы, выражая недовольство ее поведением, систематически наносил потерпевшей побои, ненадлежащим образом осуществлял родительские обязанности, употреблял спиртные напитки в присутствии девочки.

О произошедшем стало известно после того, как потерпевшая после очередного избиения рассказала о произошедшем брату, который сообщил в органы полиции.

Приговором Ломоносовского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно. Также суд взыскал с осужденного 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного несовершеннолетней преступлением.