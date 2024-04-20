Архангелогородка получила условный срок за истязание дочерей

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 35-летней жительнице областного центра. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание двоих несовершеннолетних), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что по месту жительства в областном центре с июня 2020 года по апрель 2023 года осужденная, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо обращалась с малолетними дочерями, систематически наносила им побои руками и подручными предметами по голове и телу, а также не обеспечивала надлежащие условия их содержания и воспитания.

После выявления противоправных действий пострадавшие девочки изъяты из семьи и находятся в специализированном государственном учреждении.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет 2 месяцев лишения свободы условно. Также суд взыскал с нее в пользу каждой потерпевшей 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением. Приговор суда не вступил в законную силу.