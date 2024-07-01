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В Плесецком округе жестокая мать превратила жизнь дочери в мучение

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 49-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что с сентября 2022 года по апрель 2023 года по месту жительства в Плесецком районе осужденная, выражая своё недовольство поведением и непослушанием, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои 15-летней дочери. 

О происходящем в семье стало известно после того, как девочка обратилась в медицинское учреждение и рассказала о методах воспитания матери. После возбуждения уголовного дела потерпевшая проживала в социально-реабилитационном центре. 

Приговором Плесецкого районного суда Архангельской области ей назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы условно. Также с нее взыскано 60 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней потерпевшей в качестве компенсации морального вреда. 

(фото с https://riavrn.ru) 

 

09 июль 08:58 | : Происшествия

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