Мать из Плесецкого округа отказалась от дочери в связи с непослушанием последней

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что с сентября 2023 года по июнь 2024 года по месту жительства в Плесецком районе осужденная, выражая своё недовольство поведением и непослушанием, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои 14-летней дочери и оскорбляла ее.

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант признала свою вину и пояснила следователю, что сама обратилась к сотрудникам полиции, чтобы у нее забрали дочь, так как последняя перестала ее слушаться. В настоящее время несовершеннолетняя потерпевшая проживает в социально-реабилитационном центре.

Приговором Плесецкого районного суда ей назначено наказание в виде условного лишения свободы с возложением дополнительных обязанностей. Также суд взыскал с осужденной в пользу дочери 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.