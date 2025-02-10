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Мать из Плесецкого округа отказалась от дочери в связи с непослушанием последней

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 48-летней жительнице Плесецкого района. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

Следствием и судом установлено, что с сентября 2023 года по июнь 2024 года по месту жительства в Плесецком районе осужденная, выражая своё недовольство поведением и непослушанием, используя малозначительные поводы, систематически наносила побои 14-летней дочери и оскорбляла ее. 

В ходе допроса на стадии предварительного следствия фигурант признала свою вину и пояснила следователю, что сама обратилась к сотрудникам полиции, чтобы у нее забрали дочь, так как последняя перестала ее слушаться. В настоящее время несовершеннолетняя потерпевшая проживает в социально-реабилитационном центре. 

Приговором Плесецкого районного суда ей назначено наказание в виде условного лишения свободы с возложением дополнительных обязанностей. Также суд взыскал с осужденной в пользу дочери 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, причиненного преступлением.

18 март 11:19 | : Скандалы

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