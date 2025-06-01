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Судебные приставы закрыли выезд за границу для 54 000 жителей Поморья

Из-за неоплаченных долгов почти 54 тысячи жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа при желании не смогут поехать в отпуск за границу. В отношении них судебными приставами вынесены постановления о временном ограничении на выезд за пределы Российской Федерации. Данное ограничение коснулось, в том числе, и более трёх тысяч родителей, задолжавших денежные средства на содержание несовершеннолетних детей. 

Не смогут посетить заграничный курорт граждане, в отношении которых возбуждено исполнительное производство неимущественного характера, а также должники по налогам, кредитным обязательствам, услугам ЖКХ, возмещению вреда, сумма задолженности по которым составляет 30 тысяч рублей.

При этом, по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, минимальный порог для вынесения ограничения на выезд составляет 10 тысяч рублей. 

В 2025 году применение судебными приставами данной меры позволило взыскать с должников, ограниченных в праве выезда за пределы страны, 207  миллионов рублей. В том числе, более трёх миллионов рублей заплатили родители несовершеннолетних детей.

Чтобы не попасть в неприятную ситуацию при пересечении границы, судебные приставы рекомендуют начать планирование отпуска с оплаты имеющихся задолженностей и проверки сведений об ограничении выезда за пределы страны на Едином портале государственных услуг в сервисе «Ход снятия ограничения выезда из России».

26 июнь 09:04 | : Скандалы

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