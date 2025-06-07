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Прокуратура и судебные приставы разбирали жалобы жителей Поморья

Заместителем прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Тамарой Захаровой совместно с заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области  и Ненецкому автономному округу Ириной Замаховой и начальником специализированного отделения судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Ольгой Скородумовой 10.06.2025 проведен прием граждан по вопросу соблюдения законодательства об исполнительном производстве.

Обратившихся заявителей интересовали вопросы соблюдения законодательства при взыскании компенсации морального вреда, алиментов
 на содержание детей, своевременной отмены ранее наложенных арестов, эффективности мер принудительного исполнения по исполнительным производствам неимущественного характера.

Заявителям даны разъяснения, по доводам обращений, требующих вмешательства надзорного ведомства, организованы проверки, за результатами которых установлен контроль руководства прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа. 

 

11 июнь 15:02 | : Происшествия

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