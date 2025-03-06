В Архангельской области прошла акция «Судебные приставы — детям»

Акция «Судебные приставы — детям» проходила на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа с 19 мая по 2 июня 2025 года. В течение двух недель сотрудники регионального Управления службы судебных приставов вели активную работу с должниками по алиментным обязательствам.

За период проведения акции в результате применения всех принудительных мер в пользу детей взыскано почти 62 миллиона рублей.

В ходе рейдовых мероприятий произведено 194 ареста имущества нерадивых родителей, в том числе арестовано 23 транспортных средства и 10 объектов недвижимости. Вернуть себе право распоряжаться своим имуществом должники смогут только после погашения имеющихся перед детьми задолженностей.

У более чем 200 неплательщиков установлены места получения дохода и в бухгалтерии работодателей направлены постановления об удержании алиментов из заработной платы. Это значит, что их дети начнут регулярно получать алименты.

Судебные приставы ограничили выезд за пределы Российской Федерации 126 должникам, уклоняющимся от уплаты алиментов. Ещё около 20 жителей региона лишились возможности садиться за руль из-за ограничения их в пользовании спецправом.

В рамках акции судебными приставами разыскано 15 алиментщиков, обнаружено и арестовано несколько находившихся в розыске автомобилей должников.

100 отцов и матерей привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». В отношении почти 70 нерадивых родителей возбуждены уголовные дела по статье 157 УК РФ.

Напомним, что с 25 мая сведения о должниках, привлечённых к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске, находятся открытом доступе на сайте ФССП России в специальном реестре злостных неплательщиков алиментов.

- Работа с должниками по алиментам была и, безусловно, остаётся нашим приоритетным направлением, — отметил главный судебный пристав региона Алексей Самохвалов. — Спокойно жить неплательщикам мы не дадим и после окончания акции. Чтобы защитить права несовершеннолетних, мы будем использовать все предусмотренные законом меры воздействия на безответственных родителей.