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Архангелогородка погасила крупный долг ради заграницы

После получения постановления судебного пристава о временном ограничении в праве выезда за границу жительница г. Архангельска погасила задолженность вместе с исполнительским сбором на общую сумму свыше 800 тысяч рублей.

На исполнении в ОСП по Соломбальскому району г. Архангельска находилось три исполнительных производства о взыскании с жительницы областного центра кредитных задолженностей на общую сумму 765 тысяч рублей.

32-летняя должница официально не трудоустроена, дохода и имущества, подлежащего аресту для последующей реализации, не имеет. Не дал результата и арест её счетов в связи с отсутствием денежных поступлений.

Судебным приставом в отношении архангелогородки было вынесено постановление о временном ограничении её в праве выезда за пределы Российской Федерации. Получив данное постановление через портал Госуслуг, должница, в планах у которой была заграничная поездка, поспешила погасить имеющиеся долги. Кроме того, ей пришлось заплатить 53 тысячи исполнительского сбора за неисполнение судебного решения в установленный законом срок.

Отметим, что в 2024 году желание съездить за рубеж заставило жителей Архангельской области и Ненецкого автономного округа погасить долги на сумму свыше 555 миллионов рублей, почти шесть миллионов из которых — это задолженности по алиментным обязательствам.

06 февраль 10:16 | : Происшествия

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